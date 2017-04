Andrea Orlando: "Voto circoli, soddisfazione per risultato. Ora un'altra partita"

Di Alessandro Guerra lunedì 3 aprile 2017

Il ministro soddisfatto dei risultati del voto dei circoli e promette battaglia per le primarie: "Ora si apre un'altra partita"

Uno dei tre candidati alla segreteria del Partito Democratico, Andrea Orlando, ha commentato questa mattina il risultato del voto dei circoli.

Il guardasigilli ha ottenuto il 25% dei voti, contro il 68% di Matteo Renzi. Più staccato, con il 6%, Michele Emiliano. Tutti e tre saranno protagonisti anche del voto dei cittadini ai gazebo, avendo anche Orlando superato la soglia minima del 5%.

Orlando si dice contento dell'esito del voto: "È un risultato che vedo con molta soddisfazione". E spiega: "Tenete presente che la mia candidatura è arrivata nelle ultime ore utili, in un partito che ha perso circa un terzo degli iscritti, prevalentemente persone che manifestavano una critica nei confronti della linea di Renzi, con il 90% del gruppo dirigente schierato con Renzi e con una partecipazione che non è stata eccezionale... tenete conto che Renzi in queste primarie prende gli stessi voti che ha preso l'altra volta".

"Chiedo la possibilità di avere più occasioni di confronto, spero che Renzi accetti più confronti tra tutti quelli che sono stati proposti, anche se credo che la vera partita verrà giocata sul campo politico", ha inoltre detto a Radio Cusano Campus.

"Credo che ci sia un popolo del centrosinistra, una comunità in grado di andare anche oltre gli iscritti, che ha affetto e preoccupazione per il futuro del Pd e del centrosinistra. Una svolta politica è l'unica via necessaria per togliersi da questa traiettoria a mio avviso sbagliata", ha aggiunto.

Il ministro della Giustizia è convinto di avere chance per il voto delle Primarie: "Ora si apre un'altra partita", promette.