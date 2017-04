Lega, congresso il 12 maggio 2017. Strappo finale Salvini-Bossi?

Di Alessandro Guerra lunedì 3 aprile 2017

Annunciato il congresso della Lega il 12 maggio 2017. La sede sarà probabilmente in Veneto

Il consiglio federale della Lega Nord, su proposta del segretario Matteo Salvini, ha annunciato che il 21 maggio di quest'anno ci sarà il congresso del partito.

Lo stesso Salvini lo ha ufficializzato in una nota: "La Lega va a Congresso il 21 maggio per prepararsi alle elezioni politiche che speriamo ci siano il prima possibile".

Il congresso di maggio rappresenterà lo strappo finale tra Matteo Salvini e Umberto Bossi? "È un Congresso di rilancio e rafforzamento, sarà un grande momento di ascolto di tutti i militanti", ha detto Salvini.

Non si esclude che potrà essere l'occasione per formalizzare la vocazione nazionale della nuova Lega. Il partito potrebbe cambiare anche la sua denominazione, che ancora adesso è "Lega Nord per l’Indipendenza della Padania".

L'articolo 1 dello statuto della Lega ora recita:

“Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” (di seguito indicato come “Lega Nord”, “Lega Nord Padania” o “Movimento”), è un movimento politico confederale costituito in forma di associazione non riconosciuta che ha per finalità il conseguimento dell’indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana.

Il 12 maggio sarà la data in cui si avvierà il processo per rimuovere il tema dell'indipendenza dalle finalità del partito?

Non è stata ancora stabilita la sede del Congresso, che però dovrebbe tenersi in Veneto.