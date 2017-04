Brunetta: "L'erede di Berlusconi... è Berlusconi"

Di Alessandro Guerra lunedì 3 aprile 2017

Renato Brunetta sul futuro del centrodestra: "Può arrivare al 40%, ma la componente salviniana non ha la maggioranza della coalizione"

Il capogruppo di Forza Italia alla Camera Renato Brunetta è intervenuto oggi nella trasmissione in diretta di Corriere.it e ha rilasciato dichiarazioni sui vari temi sul tavolo della politica italiana, soprattutto sul futuro del centrodestra.

Brunetta non vuole affrontare ancora il tema della leadership dopo Berlusconi. Quando gli viene chiesto chi sia l'erede del Cavaliere, la risposta è pronta: "È Berlusconi, perché è il fondatore, colui che ha messo insieme il centrodestra. Dopodiché tra mille anni ci sarà un rinnovo".

Secondo le stime di Brunetta, "il centrodestra può arrivare al 40%, ma la componente salviniana non ha la maggioranza della coalizione". Reputa Salvini fondamentale e auspica un'alleanza "aperta a Fitto, Mauro, Rotondi".

Non c'è spazio politico per il rientro di Alfano e Verdini: "Hanno fatto una scelta strutturalmente nel mettersi con Renzi... dico loro di ridarci i voti che ci hanno portato via".

Sul ruolo di Arturo Parisi, Brunetta ha le idee chiare: "Non ha un voto, s'è montato la testa. Vuol fare un partito? Auguri, vedremo se riuscirà a raccogliere le firme per presentarsi al voto. Ha fatto 200 interviste, ma per dire cosa?".