Beppe Grillo presenta il Programma Energia del M5S - video

Di Alessandro Guerra martedì 4 aprile 2017

Beppe Grillo interviene alla presentazione del piano energia del M5S

Ieri Beppe Grillo è intevenuto telefonicamente durante la conferenza stampa dei deputati M5S alla Camera, nella quale è stato presentato il primo punto del programma del Movimento, quello relativo all'energia.

L'obiettivo dichiarato del Movimento 5 Stelle è rendere l'Italia un Paese che utilizzi il 100% di energia rinnovabile.

"L’unico strumento che abbiamo per realizzare questo sogno è riprenderci la proprietà del nostro sistema fiscale che abbiamo delegato alle banche e alle organizzazioni europee e mondiali", ha premesso Beppe Grillo.

Il leader pentastellato ha aggiunto: "Possiamo tassare le energie fossili e il consumo di materie prime a beneficio di chi fa rinnovabili e di chi consuma meno energia", poi ha sottolineato che quello che va trasformato è "il pensiero".

Lo slogan di Grillo: "No gasdotti o trivellazioni ma intelligenza. Il contrario del petrolio è l’intelligenza. L’intelligenza è il carburante del futuro. Il fossile è finito".

Sono sette i punti votati dalla base M5S attraverso il voto online: sì a sviluppare politiche che scoraggino l’uso di benzina e petrolio; preferenza di impianti di stoccaggio di energia domestici rispetto ai grandi impianti di pompaggio; stop all'importazione del nucleare; incentivi statali da fossili a rinnovabili; concessione pubblica per l'energia; sfruttare terreni abbandonati per produzione rinnovabili; avere una rete di distribuzione dell'energia non privata.