Attacco gas Siria, Trump: "Azioni atroci Assad conseguenza di debolezza Obama"

Di Alessandro Guerra mercoledì 5 aprile 2017

"Le azioni atroci del regime di Assad sono una conseguenza della debolezza della passata amministrazione Obama", dice Donald Trump

Donald Trump cambia posizione su Bashar al-Assad dopo l'attacco col gas che ha portato in Siria alla morte di molti civili tra cui anche parecchi bambini. In una nota diffusa dalla Casa Bianca, si indica che "nell'interesse del popolo siriano" la rimozione di Assad è ora una priorità, quando fino a pochi giorni fa non era considerata una situazione di rilevanza primaria.

Il presidente americano ne approfitta anche per accusare il suo predecessore: "Le azioni atroci del regime di Assad sono una conseguenza della debolezza della passata amministrazione Obama". E ancora: "aveva annunciato che avrebbe creato una linea rossa contro le armi chimiche ma poi non ha fatto niente".

La condanna in relazione all'attacco arriva da tutti i leader europei. Hollande: "Ancora una volta il regime siriano negherà l'evidenza delle sue responsabilità. Come nel 2013, Bashar Al-Assad, conta sulla complicità degli alleati per beneficiare di una impunità intollerabile. Chi sostiene questo regime può misurare una volta di più la portata della sua responsabilità politica, strategica e morale". Merkel: "Condanno aspramente il palese attacco con armi chimiche in Siria. Crimini di guerra del genere devono essere puniti".

L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha parlato di "notizia tremenda", aggiungendo: "Noi europei crediamo che le responsabilità abbiano rilevanza, quindi chi ha commesso crimini di guerra deve essere chiamato a risponderne".

Il primo ministro italiano, Paolo Gentiloni, ha scritto così in un tweet: "Orrore senza fine. Stop a armi chimiche, sono crimine contro l'umanità".