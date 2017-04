Il M5S vota le priorità del programma esteri

Di Alessandro Guerra mercoledì 5 aprile 2017

I dieci punti del programma esteri del Movimento 5 Stelle. Gli iscritti chiamati a votare quelli ritenuti prioritari

Continuano le votazioni all'interno del Movimento 5 Stelle. È in corso oggi la consultazione con gli iscritti in relazione al "programma esteri".

Con il voto aperto oggi dalle 10 alle 19, alla base grillina viene chiesto di stabilire quali saranno le priorità tra i diversi punti proposti.

Sono dieci i punti del programma relativi agli affari esteri. Si tratta, come si legge sul blog di Grillo di argomenti approfonditi "grazie all'aiuto di esperti di politica estera".

Il ruolo degli iscritti non sarà quello di scegliere la linea politica in relazione ai vari punti, bensì di indicare "le priorità di questo programma e di conseguenza i punti sui quali si concentreranno i nostri sforzi".

I dieci punti indicati sono (in alto i dettagli): Sovranità e indipendenza; Ripudio della guerra; Disarmo come premessa alla pace; Riformare la NATO; Un'Europa senza austerità; Nuovi scenari di alleanze per l'Italia; Russia: un partner economico e strategico contro il terrorismo; Risoluzione dei conflitti in Medio Oriente; Smantellamento della Troika; Contrasto ai trattati internazionali come TTIP e CETA.

Uno dei temi di maggiore attualità, quello relativo alla Russia, viene così affrontato: "Il Movimento 5 Stelle lavorerà per il ritiro immediato delle sanzioni imposte alla Russia e per il rilancio della cooperazione con quello che considera un partner strategico fondamentale".