Luigi Di Maio lascia l'ospedale: "Grazie a tutti. Fermati tre giornalisti con un finto camice"

Di Alessandro Guerra mercoledì 5 aprile 2017

Luigi Di Mario dimesso dal Gemelli: post su Facebook per ringraziare tutti

Il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio è stato dimesso dal Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato per qualche giorno.

È lo stesso esponente del Movimento 5 Stelle a darne notizia con un post su Facebook, che segue quello di lunedì in cui annunciava le sue condizioni.

"Sono appena uscito dal Policlinico Gemelli, dove medici, infermieri e operatori socio sanitari mi hanno rimesso a posto. Li ringrazio di cuore", scrive oggi pomeriggio Di Maio.

Il parlamentare spiega che il ricovero era necessario a causa della mancanza di riposo e di controlli: "Quando non ti prendi cura della tua salute rinviando sempre controlli e riposo, prima o poi il tuo corpo ti costringe a fare quello che serve. Il mio lo ha fatto venerdì", ha spiegato.

Di Maio ringrazia tutti i sostenitori e i medici dell'ospedale, poi racconta che "tre giornalisti con un finto camice provavano ad intrufolarsi nella mia stanza per chissà quale scoop morboso". Scoop bloccato grazie alla "pazienza del personale amministrativo".

Il post su Facebook si chiude con il ritorno all'attività politica: "Abbiamo un Paese da cambiare, con un programma che guarda al futuro dell'Italia per i prossimi 20 anni. Io non ho nessuna intenzione di mollare, neanche di un millimetro: cambiamo tutto, adesso o mai più".

Di Maio aggiunge poi che sabato sarà all'evento SUM a Ivrea, "per ricordare Gianroberto Casaleggio parlando di futuro".