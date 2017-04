Matteo Renzi a Panorama, intervista e smentita: "Non mollerò mai"

Di Alessandro Guerra giovedì 6 aprile 2017

Le dichiarazioni di Matteo Renzi a Panorama e la seguente smentita su alcune frasi

"Se perdo stavolta me ne vado davvero". Così Panorama titola l'intervista a Matteo Renzi, anticipandone parte del contenuto prima della sua uscita in edicola.

Dichiarazioni forti che però l'ex premier smentisce a stretto giro: "Non ho mai detto ciò che Panorama ha riportato. Non l'ho detto e stavolta non l'ho nemmeno pensato. Gli ho spiegato (al giornalista Andrea Marcenaro, ndr) a pranzo per un'ora perché non ho mollato e a questo punto non mollerò mai".

Quali sono state le parole pronunciate da Renzi al giornalista di Panorama? Marcenaro precisa così:

Con tutta l’amicizia per il presidente Renzi, ho riportato pianamente il colloquio: «Questa volta sarei tornato alla politica solo con i voti». Senza voti niente impegno politico? «Mi pare evidente». A me pareva scontato. Non vedo dove sia la notizia, né lo scandalo.

Nell'intervista oggi in edicola si leggono anche altre dichiarazioni di Renzi.

Su Gentiloni: "Mi fido di lui, l’importante è che alla fine il gatto prenda il topo". Sul M5S: "C’è un capo, è Casaleggio, il figlio del fondatore. Non il mister congiuntivo Di Maio, o il povero Di Battista".

Sullo scandalo che ha colpito il padre: "Che lo si segua da vicino in tutti il suo iter. Voglio la verità. Nessuno insabbi. E vedrete come andrà a finire".