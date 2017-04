G8 Genova, violenze a Bolzaneto: l’Italia raggiunge un accordo con 6 delle 65 vittime

Di Daniele Particelli giovedì 6 aprile 2017

L'Italia ha riconosciuto "i casi di maltrattamenti simili a quelli subiti dagli interessati a Bolzaneto come anche l'assenza di leggi adeguate".

Il governo italiano ha raggiunto un accordo con 6 dei 65 cittadini che avevano presentato ricorso presso la Corte europea dei diritti umani per i fatti avvenuti durante il G8 di Genova nella caserma di Bolzaneto il 21 e 22 luglio 2001 e si impegnerà a versare loro, a titolo di risarcimento per danni morali e materiali e spese processuali, 45 mila euro ciascuno, a patto che rinuncino “a ogni altra rivendicazione nei confronti dell'Italia per i fatti all'origine del loro ricorso”.

Lo ha reso noto la stessa Corte europea dei diritti umani di Strasburgo in due diversi documenti in cui spiega di aver preso atto “della risoluzione amichevole tra le parti”, lo stato italiano e sei ricorrenti - Mauro Alfarano, Alessandra Battista, Marco Bistacchia, Anna De Florio, Gabriella Cinzia Grippaudo e Manuela Tangari - che in quella triste pagine della storia recente italiana sono stati sottoposti a maltrattamenti e torture.

Nell’accordo l’Italia afferma di aver “riconosciuto i casi di maltrattamenti simili a quelli subiti dagli interessati a Bolzaneto come anche l'assenza di leggi adeguate. E si impegna a adottare tutte le misure necessarie a garantire in futuro il rispetto di quanto stabilito dalla Convenzione europea dei diritti umani, compreso l'obbligo di condurre un'indagine efficace e l'esistenza di sanzioni penali per punire i maltrattamenti e gli atti di tortura.

Il governo italiano non si impegna soltanto a risarcire le sei vittime che hanno accettato l’accordo, ma anche a organizzare dei “corsi di formazione specifici sul rispetto dei diritti umani per gli appartenenti alle forze dell'ordine”.