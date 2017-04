Michele Emiliano balla e si fa male: "Temo di essermi rotto il tendine di Achille" - video

Di Alessandro Guerra giovedì 6 aprile 2017

L'incidente di Michele Emiliano che si fa male mentre esegue un ballo folkloristico in Calabria

Fuori programma nel corso della campagna per le primarie del Pd. Oggi Michele Emiliano si è fatto male mentre stava ballando nel corso di una visita ad Acquaformosa, in provincia di Cosenza.

È lui stesso a pubblicare il video dell'infortunio e a commentare i fatti: "Non vi preoccupate, sto bene, ho il morale alto, ma temo di essermi rotto il tendine di Achille mentre ballavo con un gruppo folk calabro-albanese di Acquaformosa in Calabria".

Emiliano spiega che si trovava ad Acquaformosa perché "si tratta di un comune speciale dove hanno dato vita ad un modello di accoglienza per migranti che ha portato ricchezza e prosperità al paese e che viene studiato in tutta Europa come una delle migliori prassi mondiali in materia".

Uno degli sfidanti di Emiliano, il ministro della giustizia Andrea Orlando, ha fatto gli auguri di pronta guarigione al collega via Twitter: "Caro @micheleemiliano, rimettiti presto".

Il presidente della Regione Puglia ha risposto: "Grazie Andrea. Balla un po' tu adesso :)".

Non pervenuti, almeno sui canali social, gli auguri dell'altro sfidante, Matteo Renzi.