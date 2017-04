Elezioni Francia, lancio di farina contro Fillon - video

Di Alessandro Guerra giovedì 6 aprile 2017

Il video del lancio di farina contro François Fillon a Strasburgo

Attimi di tensione pochi minuti prima del comizio di François Fillon a Strasburgo, quando mancano poco più di due settimane al voto per le presidenziali francesi.

Il candidato conservatore è stato vittima di un lancio di farina da parte un contestatore che si era mischiato tra la folla.

Il ragazzo ha gridato "lobbista" mentre lanciava la farina da un sacchetto, poi è stato immediatamente bloccato dal personale di sicurezza che era con Fillon.

Per non destare attenzione prima del gesto, il giovane indossava una maglietta su cui c'era scritto "Studenti per Fillon".

Il candidato alle presidenziali, dopo essersi ripulito dalla farina, ha poi tenuto normalmente il suo comizio.