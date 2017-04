Donald Trump lancia 59 missili contro la Siria - FOTO

Di Daniele Particelli venerdì 7 aprile 2017

Le ultime notizie sull'attacco degli Stati Uniti in Siria, in risposta all'attacco chimico che ha provato la morte di oltre 80 persone.

9.00 - Il portavoce del Presidente russo Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha definito il raid aereo ordinato da Trump come “un’aggressione contro una nazione sovrana” e un “tentativo di distrarre il Mondo dalle vittime civili causate dall’azione militare statunitense in Iraq”. Le azioni di Trump, ha spiegato Peskov, hanno danneggiato significativamente i rapporti tra Stati Uniti e Russia.

Secondo quanto riferito dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, il raid aereo avrebbe provocato la morte di 4 soldati siriani e la quasi totale distruzione della base, ma il governatore della città di Homs ha denunciato vittime in un villaggio nei pressi della base di Shayrat.

Attacco gas Siria, Trump: "Azioni atroci Assad conseguenza di debolezza Obama" "Le azioni atroci del regime di Assad sono una conseguenza della debolezza della passata amministrazione Obama", dice Donald Trump

8.30 - Dopo circa 2 giorni di intense discussioni, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ordinato il lancio di 59 missili Tomahawk contro la base siriana di Al Shayrat, la stessa da cui sarebbe partito l’attacco chimico che pochi giorni fa ha provocato oltre 80 morti nella città siriana di Khan Sheikhoun.

Trump aveva già condannato pubblicamente le azioni di Bashar al-Assad, ma ora è passato ai fatti, spiegando che la decisione di attaccare è stata presa per “prevenire ed evitare la diffusione e l’utilizzo di armi chimiche letali”.

Funzionari dell’amministrazione di Trump hanno descritto l’attacco in Siria come un messaggio al Mondo intero sulle intenzioni del nuovo Presidente USA, impegnato a fare in modo che gli Stati Uniti non si girino più dall’altra parte davanti ad azioni come questa.

(in aggiornamento)