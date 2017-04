USA, Donald Trump visiterà la Cina entro la fine del 2017

Di Daniele Particelli sabato 8 aprile 2017

Nelle stesse ore in cui Donald Trump ha ordinato l’attacco aereo in Siria è in corso l’incontro ufficiale tra lo stesso Presidente USA e la sua controparte cinese, Xi Jinping, che ha raggiunto Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida.

Un incontro diplomatico, dicono dalla Casa Bianca, che ha visto i due leader accordarsi sul continuare le discussioni Stati Uniti-Cina. A parlare positivamente del summit è stato Rex Tillerson, Segretario di Stato degli Stati Uniti:

L’atmosfera e la chimica tra i due leader sono state positive, pensiamo tutti che i risultati di questo summit siano stati buoni.

I due leader si sarebbero accordati su un piano di 100 giorni per discutere di commercio e di dare una svolta alle esportazioni statunitensi e la riduzione del deficit commerciale con la Cina.

Il Presidente Trump ha accettato l’invito di Xi Jinping a visitare la Cina per continuare le discussioni. Tillerson ha precisato che non è ancora stata fissata una data, ma ha assicurato che la visita di stato di Trump avverrà entro la fine del 2017.