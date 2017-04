UK, il ministro degli esteri Boris Johnson cancella la visita a Mosca

Di Daniele Particelli sabato 8 aprile 2017

"Gli sviluppi in Siria hanno cambiato le situazione in modo fondamentale: la mia priorità è ora lavorare con i partner del G7 e costruire consenso per una tregua sul terreno e un'intensificazione del processo politico".

Trump lancia 59 missili contro la Siria. Gentiloni: "Risposta a crimine di guerra" - Foto e Video Le ultime notizie sull'attacco degli Stati Uniti in Siria, in risposta all'attacco chimico che ha provato la morte di oltre 80 persone.

Il ministro degli esteri inglese Boris Johnson ha deciso di cancellare la visita a Mosca prevista per il 10 aprile prossimo alla luce degli ultimi sviluppi in Siria, con l’Inghilterra che ha ribadito la propria posizione in supporto degli Stati Uniti e la Russia che ha così allentato i rapporti con Donald Trump.

A renderlo noto è stata l’ambasciata britannica a Mosca, che cita il comunicato firmato dallo stesso Johnson:

Gli sviluppi in Siria hanno cambiato le situazione in modo fondamentale: la mia priorità è ora lavorare con i partner del G7 e costruire consenso per una tregua sul terreno e un'intensificazione del processo politico.

Resta al momento confermata, invece, la visita a Mosca del Segretario di Stato USA Rex Tillerson, che raggiungerà la capitale russa subito dopo il G7 di Lucca previsto per il 10 e l’11 aprile prossimi.