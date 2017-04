Gentiloni presenta Casa Italia: "Piano non legato a stagioni politiche" - video

Di Alessandro Guerra domenica 9 aprile 2017

Le parole del primo ministro Paolo Gentiloni sul piano a lungo termine per la messa in sicurezza del territorio nazionale

"Uno dei progetti più ambiziosi che abbiamo, talmente ambizioso che la prospettiva è lunga e non vincolata a questa o quella stagione politica". Così il primo ministro Paolo Gentiloni presenta "Casa Italia", il piano a lungo termine per la messa in sicurezza del territorio nazionale.

Il piano Casa Italia, lanciato dal governo Renzi dopo il terremoto del 24 agosto, entra adesso nella sua prima fase operativa.

"La nostra è una grande bellezza molto fragile", ha commentato Gentiloni, "e le recenti scosse ci hanno colpito al cuore perché nei territori dell'Appennino colpiti c'è un pezzo della storia del nostro paese... e non dobbiamo nascondere il fatto che la frequenza delle scosse da agosto a gennaio ha reso ancora più grave l'emergenza".

Gentiloni è convinto che un progetto ad ampio respiro come Casa Italia servirà anche a risparmiare molti fondi pubblici: "Basti pensare che le scosse degli ultimi sette, otto mesi hanno avuto un costo delle cure che abbiamo stimato in 23 miliardi di euro. Pensate quanto può consentire di risparmiare alla Pubblica amministrazione".

In questa prima fase è prevista l'apertura di dieci cantieri lungo l'intero arco appenninico.

Questi i quattro punti su cui si poggia "Casa Italia", come indicato dal sito del governo: