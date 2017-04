Rosy Bindi: “Dopo 28 anni lascio la politica”

"Ho lavorato in questo Palazzo per ventitré anni, e prima ancora altri cinque a Strasburgo. La passione mi ha tenuta viva e integra".

Rosy Bindi, Presidente della Commissione parlamentare antimafia dal 2013, ha deciso di chiudere con la politica. L'ex ministro della Sanità si è confessata in una lunga intervista al Fatto Quotidiano e ha rivelato l’intenzione di ritirarsi dalla politica a fine legislatura, dopo 27 anni da parlamentare.

Ho lavorato in questo Palazzo per ventitré anni, e prima ancora altri cinque a Strasburgo. La passione mi ha tenuta viva e integra. Fare politica non è un mestiere, ed è impossibile servirla senza quel fuoco che arde. Finita questa legislatura lascerò il campo.

Questo non significa, però, che si ritirerà a vita privata:

La vita è più e meglio di ciò che facciamo, per quanto onorevole e gratificante. Vorrei dedicarmi agli studi, tornare al mio vecchio amore per la teologia. E poi viaggiare un po'. Come dice Romano Prodi, finora sono stata in tutti gli aeroporti del mondo. Ma non mi ritirerò a vita privata. Maria Eletta Martini e Tina Anselmi finché hanno potuto si sono impegnate. E io vedo un gran bisogno di formazione alla politica e di ricostruzione delle reti associative.