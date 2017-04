Elezioni Genova 2017, Grillo: "Cassimatis non sarà la nostra candidata"

Di Alessandro Guerra lunedì 10 aprile 2017

Il post di Beppe Grillo dopo la sentenza del tribunale di Genova sulla candidata Marika Cassimatis

Continua la telenovela a Cinque Stelle sul candidato delle comunali a Genova. Dopo il ricorso vinto da Marika Cassimatis, arriva il post di Beppe Grillo che ancora una volta prende le distanze dalla sua (ex) candidata al capoluogo ligure.

Grillo - o meglio, il "Movimento 5 Stelle" - firma sul blog il post nel quale si fa sapere che "Marika Cassimatis non è e non sarà la candidata sindaco del MoVimento 5 Stelle a Genova".

Il post, che ricorda la sentenza del tribunale di Genova, spiega che essa "specifica la 'natura interlocutoria delle odierne statuizioni', che non sono, quindi, definitive. Si tratta di un provvedimento cautelare di sospensione suscettibile di modifiche sia in sede di (eventuale) reclamo che di merito".

Sul blog si legge: "Rispettiamo la sentenza, che, tra l’altro, riconosce la validità e la legittimità del Regolamento del MoVimento 5 Stelle ('le apprezzabili regole statutarie più volte richiamate, sottolineate ed apprezzate') riservandoci, però, di tutelare in ogni sede le nostre ragioni".

Nella parte finale del post il M5S specifica che in ogni caso Cassimatis non potrà far parte della lista a 5 Stelle: "In ogni caso non possiamo non rilevare come in nessun passo della predetta sentenza si sostenga che la Cassimatis è la candidata sindaco del MoVimento 5 Stelle, come lei ha affermato. Marika Cassimatis è stata sospesa e la votazione del 14 marzo è stata annullata, pertanto la stessa non è né sarà candidata con il MoVimento 5 Stelle a Genova alle elezioni dell'11 giugno".