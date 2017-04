Cirinnà, scambio messaggi con Renzi: "Isolata dopo approvazione unioni civili"

Di Alessandro Guerra martedì 11 aprile 2017

Lo scambio di messaggi Whatsapp tra Monica Cirinnà e Matteo Renzi, raccontato dalla stessa senatrice del Partito Democratico

La senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà ha "scaricato" Matteo Renzi e ha annunciato l'appoggio per Andrea Orlando alle primarie Dem.

È lei stessa a raccontare oggi alcuni retroscena del suo rapporto con Renzi, deteriorato dopo l'approvazione della legge sulle unioni civili che porta proprio il cognome della senatrice.

Qualche giorno fa, in un'interivsta per l'Espresso, Cirinnà era stata molto dura nel giudicare Renzi: "È stato un bravo Presidente del Consiglio ma un pessimo Segretario del PD. Il partito è un luogo di dialogo, inclusione, discussione ma soprattutto ascolto. Non puoi avere nemici tutti i sindacati, tutto il mondo della scuola ed etichettarli come gufi senza ascoltarli. Renzi non può fare il segretario del PD, forse potrà fare il premier ma questo si vedrà".

Oggi, a "Un Giorno da Pecora", Cirinnà ha svelato uno degli scambi di messaggi con Renzi su Whatsapp. Quello della "rottura" è datato 4 marzo: "Davvero mi molli proprio adesso?", scrive Renzi. Lei risponde: "Purtroppo è la dolorosa conseguenza del totale isolamento nel quale mi avete relegato, sia in Parlamento che a Roma, da subito dopo l'approvazione della Legge. Resta inalterata la mia stima per te. Ciao Monica".

Lo scambio prosegue: "Tu sai che è non è così", scrive Renzi. E Cirinnà risponde: "Purtroppo sei tu che non sai tante cose".