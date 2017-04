Primarie Lega: Gianni Fava sfida Matteo Salvini

Di Alessandro Guerra mercoledì 12 aprile 2017

Gianni Fava è lo sfidante di Matteo Salvini al Congresso 2017 della Lega Nord

Il Congresso della Lega, annunciato per il 12 maggio 2017, si anima con la discesa in campo di un esponente che sfiderà Matteo Salvini.

Si tratta di Gianni Fava, attualmente assessore all'agricoltura della Regione Lombardia. È lo stesso Fava ad annunciare la mossa in un'intervista a La Stampa, nella quale prende totalmente le distanze dal "progetto nazionalista e lepenista" di Salvini.

"L’idea federalista e indipendentista è più attuale oggi di vent’anni fa. Molti militanti hanno paura che la Lega smetta di essere la Lega, che perda le sue radici. Per questo ho deciso di candidarmi come segretario", spiega il 49enne ex deputato.

Fava vuole riportare la Lega al suo progetto originario: "Siamo nati come un movimento post-ideologico, né di destra né di sinistra, che difende gli interessi del Nord. Un progetto nazionalista e lepenista non mi appassiona, e così tanti militanti a cui voglio dare voce. Dopo la crisi economica, l’insofferenza verso Roma e il centralismo è ancora più forte".

"Non nego i risultati che ha raggiunto Salvini, ma ora è giusto misurarsi in un congresso, discutere su dove vogliamo portare la Lega. Voglio un congresso vero, con un solo candidato sarebbe stato di plastica e senza contenuti", aggiunge.

Questa la biografia di Gianni Fava, dal suo sito ufficiale: