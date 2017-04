Corea Del Nord, la Cina invita a una soluzione pacifica

Xi Jinping ha chiamato Donald Trump al telefono auspicando una soluzione pacifica nella penisola coreana.

USA, la portaerei Carl Vinson raggiunge la penisola coreana La portaerei USS Carl Vinson è equipaggiata con 2 batterie di missili Sea Sparrow, 2 batterie di missili Rolling Airframe RIM-116 e 3 cannoni anti-missile da 20 mm Phalanx.

La tensione della penisola coreana resta alta dopo l’arrivo delle navi da guerra statunitensi e solo poche ore fa il Presidente degli USA Donald Trump ha dato nuova aria al fuoco con due tweet che ribadiscono l’intenzione di risolvere la questione anche senza il supporto della Cina:

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem!