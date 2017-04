Donald Trump: “Assad è un animale, Putin sta sostenendo una persona diabolica”

Di Daniele Particelli mercoledì 12 aprile 2017

"Francamente Putin sta sostenendo una persona davvero diabolica e credo che questo sia molto dannoso per la Russia".

Donald Trump continua a rilasciare dichiarazioni senza alcun freno e nel corso di un’intervista concessa questa mattina al programma Mornings with Maria di Fox Business, ha definito il presidente siriano Bashar al-Assad “un animale” e attaccato Putin per il supporto dato al suo regime in questi ultimi mesi.

A domanda diretta di Maria Bartiromo, Trump ha spiegato:

Francamente Putin sta sostenendo una persona davvero diabolica e credo che questo sia molto dannoso per la Russia. Credo sia dannoso per l’umanità intera, dannoso per questo mondo. Quando lanci gas o bombe, ci sono questi enormi barili con la dinamite e li lanciano in mezzo alla gente. In tutta onestà poi vedi questi bambini senza braccia, senza gambe, senza volto. Questo è un animale.

Corea Del Nord, la Cina invita a una soluzione pacifica Xi Jinping ha chiamato Donald Trump al telefono auspicando una soluzione pacifica nella penisola coreana.

Via | Fox Business