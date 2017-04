Grillo ricorda Gianroberto Casaleggio ad un anno dalla morte: "Vuoto incolmabile"

Di Alessandro Guerra mercoledì 12 aprile 2017

Il blog di Beppe Grillo ricorda Casaleggio: "Ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi".

Era il 12 aprile 2016 quando Gianroberto Casaleggio moriva in seguito ad un ictus. Aveva 61 anni. Oggi, ad un anno dalla sua scomparsa, il blog di Beppe Grillo ricorda il cofondatore del Movimento 5 Stelle.

In un post (non firmato) si legge che Casaleggio "ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi".

Il blog ricorda gli insegnamenti che Casaleggio ha dato: "Gianroberto ci ha insegnato tanto, soprattutto il potere dell'immaginazione per modificare la realtà e disegnare il futuro che vogliamo".

Il tributo a Casaleggio vede la riproposizione di un suo testo: "Dopo l'evento SUM #01 Capire il Futuro, organizzato sabato scorso dall'Associazione che porta il suo nome, oggi vogliamo ricordare il suo pensiero con un testo da lui scritto tanti anni fa.". Il testo allegato è tratto dal libro: "Il Web è morto, viva il web".

L'hashtag scelto è #InMemoriaDiGianroberto: su Twitter sono già tantissime le pubblicazioni che ricordano il cofondatore del M5S.

