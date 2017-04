Siria, Assad: “Gli Stati Uniti lavorano coi terroristi, si sono inventati l’attacco chimico”

"La nostra impressione è che l’Occidente, principalmente gli Stati Uniti, stiano collaborando con i terroristi. Hanno messo in piedi l’intera storia così da avere un pretesto per l’attacco".

Donald Trump: “Assad è un animale, Putin sta sostenendo una persona diabolica” "Francamente Putin sta sostenendo una persona davvero diabolica e credo che questo sia molto dannoso per la Russia".

Il Presidente della Siria Bashar al-Assad ha rotto il silenzio dopo il raid degli Stati Uniti in risposta all’attacco chimico attribuito al proprio regime e ha rispedito al mittente ogni accusa e puntato il dito contro l’Occidente, USA in primis.

Nel corso di un’intervista con l’AFP, Assad ha definito false le accuse di utilizzo di armi chimiche nell’attacco a Khan Sheikhun dello scorso 4 aprile, sostenendo che siano state montate ad arte per giustificare il raid statunitense:

Assolutamente, al 100% per noi, è una montatura. La nostra impressione è che l’Occidente, principalmente gli Stati Uniti, stiano collaborando con i terroristi. Hanno messo in piedi l’intera storia così da avere un pretesto per l’attacco.

E poi:

Non c’è stato l’ordine di fare alcun attacco. Abbiamo ceduto il nostro arsenale qualche anno fa. Anche se avessimo le armi, non le useremmo. […] Gli Stati Uniti non sono seri nel raggiungere una soluzione politica. Vogliono solo usarla come un ombrello per i terroristi.