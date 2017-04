Incontro USA-Russia a Mosca, Trump: "Meglio del previsto"

L’incontro fra il segretario di Stato americano Rex Tillerson e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, dove ha fatto sei ore di anticamera prima di arrivare al presidente russo Vladimir Putin, sarebbe "andato meglio del previsto" e sarebbe “meraviglioso” trovare un dialogo con la Russia.

Così Donald Trump ha commentato l’incontro fra Stati Uniti e Mosca, a margine dei colloqui col segretario geenrale della Nato Jens Stoltenberg, ricevuto alla Casa Bianca.

“Sarebbe meraviglioso se la Nato e il nostro paese potessero andare d’accordo con la Russia, attualmente non è così, siamo al livello più basso dei rapporti con la Russia. [...] Sarebbe fantastico se ci intendessimo con Putin e con la Russia. Questo può accadere come può non accadere affatto”