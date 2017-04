Afghanistan, gli USA sganciano “la madre di tutte le bombe” contro l’ISIS

Di Daniele Particelli giovedì 13 aprile 2017

Operativa dall’aprile 2003 dopo una serie di test effettuati in Florida, la MOAB non era mai stata usata in combattimento.

Il Pentagono ha annunciato oggi che l’Esercito degli Stati Uniti ha sganciato in territorio afghano la più grande bomba non nucleare di cui è in possesso, la GBU-43 Massive Ordnance Air Blast (MOAB), conosciuta anche come “la madre di tutte le bombe”.

Operativa dall’aprile 2003 dopo una serie di test effettuati in Florida, la MOAB è stata sganciata su un complesso di tunnel utilizzato dallo Stato Islamico nella provincia di Nangarhar, ad est del Paese al confine con il Pakistan.

Il lancio della bomba - lunga 9 metri, diametro da 102 centimetri e un peso di ben 9.843 chilogrammi - è avvenuto questa sera nel distretto di Achin, dove secondo quanto riferito dal generale John Nicholson, comandante delle forze USA in Afghanistan, i jihadisti avevano messo in piedi una serie di articolati tunnel e bunker che in questo ultimo periodo hanno permesso loro di muoversi indisturbati.

La bomba, piena di esplosivo ad alto potenziale e in grado di provocare potenti onde d’urto che riescono a distruggere anche i bunker, non era mai stata utilizzata in combattimento.

Foto | Dipartimento della Difesa USA