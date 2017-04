Corea del Nord, anniversario della nascita di Kim Il-sung: “Siamo pronti all’attacco nucleare”

Di Daniele Particelli sabato 15 aprile 2017

Corea Del Nord: “Siamo pronti ad andare in guerra se sarà necessario” "Trump continua a lanciare provocazioni con le sue parole aggressive. Non è la Corea del Nord a creare problemi, sono gli Stati Uniti e Donald Trump".

La Corea del Nord, nel giorno in cui ha fatto sfoggio della propria forza militare in occasione dei festeggiamenti del 105esimo anniversario della nascita del presidente e fondatore della Repubblica Popolare Democratica di Corea Kim Il-sung, si è detta pronta a un attacco nucleare.

A confermarlo, ieri, è stato Choe Ryong-hae, ritenuto il secondo ufficiale più potente del Paese dopo il leader Kim Jong-un:

Siamo pronti a rispondere a una guerra totale con una guerra totale. Siamo pronti a rispondere ad un qualsiasi attacco nucleare con un attacco nucleare.

Nel corso della colossale parata per le strade di Pyongyang, di cui potete vedere qualche immagine in apertura, la Corea Del Nord ha fatto sfilare i nuovi missili balistici intercontinentali per i sottomarini lanciamissili balistici (SLBM), mentre aerei militari hanno disegnato il numero 105 in cielo.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, al momento, non ha commentato pubblicamente le ultime dichiarazioni, tra quelle odierne e quelle di ieri, in arrivo dalla Corea Del Nord.