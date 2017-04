Corea Del Nord, fallito il lancio di un missile non identificato

Di Daniele Particelli domenica 16 aprile 2017

"La Corea Del Nord ha tentato il test di un tipo di missile non identificato dalla base di Sinpo. Il missile è esploso quasi immediatamente".

Corea del Nord, anniversario della nascita di Kim Il-sung: “Siamo pronti all’attacco nucleare” "Siamo pronti a rispondere a una guerra totale con una guerra totale. Siamo pronti a rispondere ad un qualsiasi attacco nucleare con un attacco nucleare".

A un giorno dalle celebrazioni a Pyongyang, la Corea Del Nord ha lanciato un missile balistico dalla costa orientale del Paese, ma il tentativo è fallito e il missile è esploso in aria pochi secondi dopo.

Gli Stati Uniti hanno confermato il fallimento del lancio nel giorno in cui il vicepresidente USA Mike Pence ha raggiunto la capitale della Corea Del Sud, Seoul, per un incontro incentrato proprio su come affrontare al meglio il problema del programma nucleare in Corea Del Nord.

Gli Stati Uniti hanno confermato che tutti gli accertamenti del caso sono ancora in corso, ma che secondo i primi elementi a disposizione non si sarebbe trattato di un missile intercontinentale.