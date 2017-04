Movimento 5 Stelle: voto su Programma Lavoro

Di Alessandro Guerra domenica 16 aprile 2017

Le proposte del Movimento 5 Stelle sulla riduzione di orari di lavoro: "La riduzione va organizzata pensando sia al piano individuale sia a quello collettivo"

Continuano, attraverso la piattaforma Rousseau, le votazioni sul Programma Lavoro del Movimento 5 Stelle.

Uno dei punti trattati riguarda la "Riduzione dell'orario di lavoro" e vede la presentazione dell'attivista sindacale Marco Craviolatti. L'analisi parte da un dato: "I Paesi europei in cui si lavora di meno sono i Paesi ricchi del Nord, come Germania, Danimarca, Olanda. I Paesi europei in cui si lavora di più sono i Paesi dell'Est e del Sud, Polonia, Grecia".

Dunque, spiega l'esperto nel video pubblicato sul blog di Beppe Grillo, "'Lavorare meno lavorare tutti' non è quindi uno slogan o un auspicio, è una constatazione della realtà, una correlazione statistica".

"Più che ridurre gli orari in modo generico dobbiamo quindi pensare a come distribuirli bene, e quindi come far lavorare meno quelli che lavorano tanto e come far lavorare di più quelli che lavorano poco", aggiunge.

La situazione dell'Italia: "La produttività si ferma, il valore prodotto non cresce più: e questo è il grosso problema dell’Italia, chiamata 'la malata d’Europa' perché la produttività del lavoro è ferma da 15 anni mentre cresce in tutti gli altri Paesi europei".

La soluzione proposta: "La riduzione degli orari va organizzata pensando sia al piano individuale sia a quello collettivo. Intanto ci sono tantissime persone che lavorerebbero di meno anche guadagnando di meno se solo potessero farlo, penso ad esempio ad alcuni periodi della vita come la maternità, la malattia, l'età avanzata. Bisogna dare a queste persone la possibilità di farlo, ad esempio introducendo un diritto al part time: i part time oggi in gran parte sono imposti, ma chi li vorrebbe spesso non può accedervi. Si potrebbe istituire un diritto al part-time".

Il quesito al quale gli iscritti al M5S dovranno rispondere è: "Con quali modalità ritieni prioritario agire per ridurre l’orario di lavoro?".