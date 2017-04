Serracchiani: "Non daremo problemi al Governo Gentiloni, ma deve fare di più"

Di Alessandro Guerra lunedì 17 aprile 2017

Le dichiarazioni di Debora Serracchiani sul Governo Gentiloni: "Nessuna verifica all’orizzonte". Su M5S: "Non fanno nulla di concreto"

"Non saremo noi a dare problemi": così Debora Serracchiani, vicepresidente del Partito Democratico e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, tranquillizza il Governo Gentiloni.

Intervistata oggi su La Stampa, l'esponente renziana però non evita critiche all'attuale esecutivo: "È vero che spingiamo molto sulla crescita, ma non saremo noi a dare problemi al governo", premette. Ma, subito dopo, aggiunge: "È arrivato però il tempo di fare qualcosa di più, di chiedere con forza che l’applicazione delle regole europee avvenga senza incidere troppo sui bilanci in termini di spesa, e che ci siano finalmente investimenti nelle opere pubbliche".

Tra le "richieste" di Serracchiani a Gentiloni anche una relativa alle imposte: "Il governo non deve rinunciare a tagliare le tasse e mi auguro arrivi a compimento anche il taglio Irpef nel 2018".

Serracchiani non ha dubbi sulla vittoria di Renzi alle primarie e anticipa che il Pd farà "una serie di proposte programmatiche forti", e "proposte per la riduzione delle tasse per imprese e famiglie".

Sulle tensioni tra esecutivo (in particolar modo ministero dell'economia) e renziani, Serracchiani insiste: "Non ci sono motivi per votare prima del 2018 se facciamo le cose che abbiamo appena detto. Non siamo noi quelli che possono dare problemi al governo Gentiloni. Altri casomai li pongono".

Dal governatore del FVG anche una stoccata a Beppe Grillo e al Movimento 5 Stelle: "Ora è arrivato il momento di dimostrare che non fanno nulla di concreto e svelare le falsità che dicono anche su temi di grande rilevanza".

Foto: Facebook