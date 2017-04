Referendum Turchia, Erdogan prende tutto: in migliaia in piazza dopo la vittoria del sì

Di Andrea Spinelli Barrile martedì 18 aprile 2017

Con il Sì al referendum la Turchia diventa una repubblica presidenziale: Erdogan prende tutto.

Con la vittoria del Sì al referendum in Turchia il Paese diventa una Repubblica Presidenziale e Recep Tayyp Erdogan assume più poteri di quanti non ne vantava il Sultano durante l'Impero Ottomano.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Istanbul per protestare dopo la vittoria del sì al referendum che modifica la costituzione dando poteri senza precedenti al presidente Erdogan. “Fianco a fianco contro il fascismo” è stato uno degli slogan della manifestazione.L’esito dello scrutinio, che ha visto il sì vincere col 51,4% dei voti, è stato contestato dagli oppositori e messo in dubbio dagli osservatori dell’Osce.

All’indomani del voto, Erdogan ha anche deciso di prolungare lo stato di emergenza di altri 3 mesi.