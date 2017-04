UK, elezioni anticipate l’8 giugno 2017: l’annuncio di Theresa May

Di Daniele Particelli martedì 18 aprile 2017

"L’unico modo per garantire certezza e sicurezza per gli anni futuri sia tenere le elezioni e cercare il vostro supporto per le decisioni che dovremo prendere"

Brexit: May firma lettera notifica, oggi la consegna a Tusk Theresa May ha firmato la lettera per la notifica dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona.

Il premier britannico Theresa May ha annunciato oggi l’intenzione di anticipare al prossimo 8 giugno le elezioni per il nuovo governo, al momento fissate per il 2020.

Nella breve conferenza tenuta questa mattina davanti al numero 10 di Downing Street, il Primo Ministro britannico ha sottolineato l’esigenza, ora che le trattative per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea stanno per iniziare, di un governo unito in grado di prendere le giuste decisioni per il futuro del Paese e dei cittadini:

Questo Paese si sta unendo, Westminster no. […] Abbiamo bisogno di un’elezione generale e ne abbiamo bisogno adesso. In questo momento abbiamo la possibilità di farlo mentre l’Unione Europea accetta la propria posizione nei negoziati e prima che le discussioni entrino nel dettaglio.

Theresa May ha spiegato anche il perché di questo repentino cambio di rotta, dopo aver negato a più riprese in questi ultimi mesi di voler andare al voto:

Sono arrivata a questa conclusione solo di recente e con riluttanza. Da quando sono diventata Primo Ministro ho detto che non ci sarebbero state elezioni fino al 2020, ma ora penso che l’unico modo per garantire certezza e sicurezza per gli anni futuri sia tenere le elezioni e cercare il vostro supporto per le decisioni che dovremo prendere.

La proposta di anticipare le elezioni all’8 giugno prossimo dovrà essere votata dalla Camera dei comuni - il voto è in programma per la giornata di domani, mercoledì 19 aprile - e potrà essere accettata solo se almeno due terzi dei 650 membri del Parlamento darà parere positivo. Parte dell’opposizione - i Laburisti (230) e i Liberal Democratici (8) - ha già comunicato l’intenzione di votare a favore delle elezioni anticipate.