Corea del Nord, Pyongyang minaccia test nucleari ogni settimana

Di Andrea Spinelli Barrile martedì 18 aprile 2017

La Corea del Nord minaccia un test nucleare a settimana e sale la tensione con gli USA.

La Corea del Nord sembra essere intenzionata a spingere l'acceleratore fino in fondo ed alimentare la tensione internazionale con i paesi vicini e gli Stati Uniti: in un recente comunicato il governo di Pyongyang ha risposto agli Stati Uniti, secondo cui "l'era della pazienza strategica è finita" e "tutte le opzioni sono sul tavolo", minacciando testi missilistici nucleari a cadenza settimanale.

La minaccia diretta è arrivata dal vice ministro degli Esteri Han Song-Ryol intervistato alla televisione britannica Bbc.

"Siamo pronti a test missilistici ogni settimana"

ha dichiarato, arrivando a parlare di "guerra totale" in caso di reazione degli Stati Uniti. È molto difficile pensare che Pyongyang abbia la capacità per condurre una simile sfida sul piano bellico-nucleare ma le parole poco concilianti del ministro nordcoreano ben esemplificano il clima di tensione che in queste ore si respira nell'area.

Critiche che arrivano inoltre nel giorno della visita in Giappone del segretario di Stato americano Mike Pence, un viaggio che ha anche l'obiettivo di rafforzare la cooperazione nippo-americana per tenere sotto controllo la minaccia nucleare."

Gli Stati Uniti credono che sia arrivato il momento per la comunità internazionale di usare le pressioni diplomatiche ed economiche. Non avremo pace finchè non avremo raggiunto l'obiettivo di denuclearizzare la penisola coreana"

ha detto Pence sottolineando che gli Stati Uniti credono ancora nella forza del dialogo per risolvere la questione.