A Giusi Nicolini il premio Unesco per la pace. Dedica a Gabriele Del Grande

Di Alessandro Guerra mercoledì 19 aprile 2017

La sindaca di Lampedusa vince il Premio Houphouet-Boigny per la ricerca della pace dell'Unesco. I commenti e le dichiarazioni

Importante riconoscimento per la sindaca di Lampedusa Giusi Nicolini, che ha ottenuto lo speciale premio per la pace dell'Unesco. La giuria del Premio Houphouet-Boigny per la ricerca della pace dell'Unesco ha attribuito questo riconoscimento a lei e all'Ong francese SOS Méditerranée, per il lavoro di aiuto ai migranti.

Nelle motivazioni, si legge: "Da quando è stata eletta sindaco nel 2012, Nicolini si è distinta per la sua grande umanità e il suo impegno costante nella gestione della crisi dei rifugiati e della loro integrazione dopo l'arrivo di migliaia di rifugiati sulle coste di Lampedusa e altrove in Italia".

Dopo la notizia è arrivato anche il tweet del premier Paolo Gentiloni: "#Unesco assegna suo premio per la pace a @giusi_nicolini da anni impegnata dalla parte giusta a #Lampedusa".

Così Giusi Nicolini ha commentato il riconoscimento: "Questo premio è un grande onore per me, per Lampedusa e per i lampedusani. Ma soprattutto è un tributo alla memoria delle tante vittime della tratta di esseri umani nel Mediterraneo".

La sindaca aggiunge un messaggio in cui fa il punto della situazione: "In un momento in cui c'è chi chiude le frontiere e alza muri parlando di una invasione che non c'è essere premiati con questa motivazione ci fa sperare in una Europa solidale, dove l'umanità non è sparita. È su questi valori, su questi principi che si fonda l'Europa. Diversamente rischiamo di naufragare anche noi insieme a profughi e migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo".

Nicolini ha dedicato il premio a Gabriele Del Grande: "Dedico questo premio a tutti coloro che il mare non sono riusciti ad attraversarlo perché ci sono rimasti dentro e in questo momento mi sento proprio di dedicarlo a Gabriele Del Grande. Lui è stato il primo attraverso un sito a contare i morti nel mediterraneo, quando ancora nessuno sapeva che si moriva nel mediterraneo. Adesso è prigioniero in Turchia, pretendo che il governo del nostro paese riporti a casa presto Gabriele".