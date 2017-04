Vaccini, Renzi attacca il Movimento 5 Stelle

Di Alessandro Guerra mercoledì 19 aprile 2017

Post su Facebook per Matteo Renzi che attacca il Movimento 5 Stelle: "Seguo il pensiero di Rita Levi Montalcini o di Veronesi, non di Beppe Grillo"

L'ex premier e candidato al congresso del Pd Matteo Renzi utilizza Facebook per dare il suo commento sulla recente polemica sui vaccini.

Il post è un lungo attacco al Movimento 5 Stelle, indicato come "una classe dirigente che vorrebbe governare il Paese" che "gioca sulle paure delle persone rischiando di fare del male ai nostri bambini e alle nostre bambine".

"Credo nella scienza, non negli apprendisti stregoni. Mi fido del pensiero dei medici, non degli algoritmi dei portavoce. Seguo il pensiero di Rita Levi Montalcini o di Veronesi, non di Beppe Grillo e delle sue tesi sulla mammografia", scrive Renzi.

Renzi ricorda alcune delle uscite di alcuni esponenti pentastellati: "Trovo assurdo doverlo dire e ribadire ma va fatto: non credo alle scie chimiche, non credo ai complotti degli americani sulla Luna, non credo alle sirene. Tutte ipotesi realmente avanzate in questi anni da gente che sta in parlamento a rappresentarci".

E insiste: "Non credo cioè a tutte le assurdità che una classe dirigente improvvisata e priva di etica scientifica ha detto utilizzando un seggio alla Camera e una password su Facebook".

Il post su Facebook si chiude con un "appello" ai cittadini: "Date a chi volete il vostro voto, ma non buttate via la vostra vita dietro a queste follie. Teniamo il buon senso al riparo, fidiamoci della scienza, respingiamo la paura".