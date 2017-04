Giorgia Meloni: "Dal Governo 4 miliardi per i clandestini e 1 miliardo per gli italiani poveri"

Di Alessandro Guerra giovedì 20 aprile 2017

"Questa gente vuole ritrovarsi le barricate per strada? Perché continuando così le avrà presto"

Nuovo post di Giorgia Meloni su Facebook. La leader di Fratelli d'Italia porta avanti la sua lotta con lo slogan "Prima gli italiani", mettendo a confronto la situazione dei migranti e quella degli italiani in situazione di povertà.

"L' 11,9% delle famiglie italiane è in gravi difficoltà economiche. Lo ha dichiarato oggi il direttore dell'ISTAT in audizione alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato", scrive Meloni su Facebook.

L'ex ministra del Governo Berlusconi attacca dunque l'attuale esecutivo guidato da Paolo Gentiloni: "Peccato che non ci sia 'peggior sordo di chi non voglia sentire', e che il Governo abbia deciso di destinare 4,6 miliardi all'accoglienza dei clandestini e solo 1,2 miliardi per gli italiani poveri. Questa gente vuole ritrovarsi le barricate per strada? Perché continuando così le avrà presto".

Un concetto che era stato pronunciato anche qualche giorno fa, quando Meloni - sempre su Facebook - aveva così commentato le cifre che nel Def sono destinate all'accoglienza dei migranti: "Questi soldi devono andare alle famiglie, ai disoccupati e ai poveri italiani".