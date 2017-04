USA, Paolo Gentiloni incontra Donald Trump

Di Daniele Particelli giovedì 20 aprile 2017

Gentiloni interverrà al Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 aprile 2017.

Il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è volato oggi negli Stati Uniti per incontrare il Presidente Donald Trump in un faccia a faccia che sarà seguito, tra poco più di un mese, dall’incontro tra i due leader al G7 di Taormina il 26 e il 27 maggio prossimi.

Alle 15.30 di oggi, ora italiana, Gentiloni interverrà al Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington e subito dopo si recherà alla Casa Bianca per l’incontro con Trump, prima visita ufficiale in USA del nostro Presidente del Consiglio e, più in generale, di un leader europeo dopo l’intervento USA in Siria e Afghanistan.

L’incontro, a cui farà seguito una conferenza stampa congiunta, sarà incentrato sul ruolo dell’Italia nel Mediterraneo, le sfide dell’immigrazione e la presenza del nostro Paese tra Iraq, Kosovo, Libia e Libano.