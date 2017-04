Attacco Parigi, Salvini: "Opera di un terrorista islamico, chi l'avrebbe mai detto?"

Di Alessandro Guerra venerdì 21 aprile 2017

E twitta "Forza Marine Le Pen"

Come di consueto, Matteo Salvini è stato il leader politico più veloce a manifestare il proprio commento su un attacco terroristico.

Quando ancora arrivavano in modo confuso le prime notizie su ciò che succedeva a Parigi, sugli Champs-Élysées, Salvini già affidava a Twitter i suoi primi commenti.

Questo il tweet pubblicato alle 22.31

"Chi sarà stato?", scrive Salvini. Poi, politicizzando da subito i fatti in corso, aggiunge: "Forza Marine Le Pen". Tra due giorni si voterà per le elezioni francesi.

Alle 23.53 arriva un nuovo cinguettio di Salvini:

Secondo i media francesi l'attacco di #Parigi sarebbe opera di un TERRORISTA ISLAMICO.

L'avreste mai detto?#ChampsElysees #Francia — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 20 aprile 2017

Oggi, in collegamento con Agorà , attacca anche il governo Gentiloni: "Ha stanziato solo 19 milioni per le espulsioni. Non sono tutti terroristi, ma ne basta uno!", ha detto al programma di Rai Tre.