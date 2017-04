Elezioni in Francia: urne aperte, oltre 50 mila agenti in allerta

Di Daniele Particelli domenica 23 aprile 2017

46 milioni di cittadini sono chiamati a scegliere tra 11 candidati. I seggi resteranno aperti fino alle 20.00.

Elezioni Francia, Gentiloni: "Il voto rafforzi la Ue" "Mi auguro che i risultati elettorali rafforzino la prospettiva dell'Ue", dice Gentiloni

Seggi aperti in Francia dalle 8 di questa mattina per il primo turno delle elezioni presidenziali. Circa 46 milioni di cittadini sono chiamati a scegliere tra 11 candidati in quella che si preannuncia una giornata di tensioni col rischio di nuovi attentati dopo gli episodi degli ultimi giorni.

Oltre 50 mila agenti di polizia e 7 mila soldati sono in servizio in queste ore da una parte all’altra della Francia, con particolare attenzione ai luoghi di voto.

Le urne chiuderanno alle 20.00 e gli exit poll inizieranno ad arrivare subito dopo. Nessuno dei candidati dovrebbe riuscire a ottenere fin da subito il 50% delle preferenze e i primi due candidati si scontreranno al secondo turno in programma il 7 maggio prossimo.

Gli ultimi sondaggi, pubblicati in Francia fino a ieri, danno per favorito il leader del movimento En Marche! Emmanuel Macron, già ministro dell'economia, dell'industria e del digitale dal 2014 al 2016 nel secondo governo Valls, col 23-24% delle preferenze, seguito dalla candidata dell'estrema destra Marine Le Pen col 22-23% delle preferenze. Seguono con circa il 19% delle preferenze Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise (FI) e François Fillon de I Repubblicani.