Corea Del Nord, il quotidiano del partito di Kim Jong-un: “Potremo ridurre in cenere gli Stati Uniti”

Di Daniele Particelli domenica 23 aprile 2017

"Le nostre forze rivoluzionarie sono pronte combattere e affondare la portaerei a propulsione nucleare con un singolo attacco".

Corea del Nord, anniversario della nascita di Kim Il-sung: “Siamo pronti all’attacco nucleare” "Siamo pronti a rispondere a una guerra totale con una guerra totale. Siamo pronti a rispondere ad un qualsiasi attacco nucleare con un attacco nucleare".

La portaerei statunitense Carl Vinson è in viaggio verso la penisola coreana e dopo la disavventura della settimana scorsa - quando la flotta ha continuato a dirigersi per giorni in direzione opposta - dovrebbe arrivare a destinazione nel corso di qualche giorno. La Corea Del Nord, però, si sarebbe detta in grado di riuscire ad affondare la portaerei con un solo attacco.

Il duro commento è stato affidato al quotidiano nordcoreano Rodong Sinmun, che nell’edizione odierna ha pubblicato un reportage su una recente visita del leader Kim Jong-un in un allevamento di maiali. Da lì, paragonando la USS Carl Vinson a un "volgare animale", il quotidiano ha scritto:

Le nostre forze rivoluzionarie sono pronte combattere e affondare la portaerei a propulsione nucleare con un singolo attacco. Sarà un chiaro esempio per mostrare la nostra forza militare.

Al commento fatto da quello è il quotidiano ufficiale del Partito del Lavoro di Corea ha fatto seguito anche quello del quotidiano di stato Minju Joson, secondo il quale “l’esercito infliggerà colpi distruttivi e senza pietà ai nemici che non riusciranno a tornare in vita”.

Non è la prima volta che il quotidiano Rodong Sinmun si lancia in elogi poco realistici sul potere d’azione della Corea Del Nord. Solo la settimana scorsa aveva scritto: