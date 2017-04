Papa Francesco in Egitto il 28 e 29 aprile: il programma ufficiale

Di Daniele Particelli lunedì 24 aprile 2017

Papa Francesco volerà in Egitto questo fine settimana per un breve viaggio apostolico.

Papa Francesco volerà in Egitto questo fine settimana per un breve viaggio apostolico che è stato illustrato questa mattina dalla sala stampa del Vaticano. Un viaggio di 36 ore nel corso del quale il Santo Padre, come confermato dal direttore Greg Burke, non prevederà l’uso di auto blindate.

Per i suoi spostamenti al Cairo, Papa Bergoglio utilizzerà “un'automobile chiusa, ma non blindata. Così ha voluto. Viviamo in un mondo dove questo aspetto fa parte della vita, però andiamo avanti serenamente, come è nella volontà del Santo Padre”.

Il Santo Padre partirà dall’aeroporto di Fiumicino alle 10.45 di venerdì 28 aprile e atterrà all’Aeroporto Internazionale de Il Cairo alle 14 circa. Da lì, dopo l’accoglienza ufficiale, il Papa raggiungerà il Palazzo presidenziale per un incontro privato con il generale Abd al-Fattah al-Sisi, Presidente dell’Egitto dal giugno 2014.

Subito dopo sarà la volta della visita al Grande Imam di Al-Azhar e la partecipazione alla Conferenza internazionale per la pace, dove sarà previsto un intervento del Santo Padre. Alle 16.40 si terrà l’incontro con 1.000 personalità della politica, dell'economia e della cultura, mentre alle 17.20 Papa Bergoglio si recherà al Patriarcato Copto dal Papa Twadros II e da lì, insieme al patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, raggiungerà la chiesa di S. Pietro per pregare per i cristiani uccisi.

La visita proseguirà il giorno successivo con la Santa Messa delle 10.00 allo Stadium dell'Aeronautica militare, a cui farà seguito il pranzo coi vescovi e, alle 15.00, l’incontro con 500 tra sacerdoti, seminaristi e suore.

Alle 17.00 è prevista la partenza dall’Aeroporto de Il Cairo e l’arrivo, intorno alle 20.30, all’aeroporto di Ciampino.