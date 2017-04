Elezioni in Francia, Hollande: “Io voterò per Emmanuel Macron”

Di Daniele Particelli lunedì 24 aprile 2017

"Io voterò per Emmanuel Macron, difensore dei valori che uniscono i cittadini francesi in questo momento così importante e serio per la Francia, l’Europa e il Mondo".

Il Presidente francese François Hollande ha invitato tutti i cittadini, in vista del secondo turno delle elezioni che si terrà il 7 maggio prossimo, a votare per il centrista di "En Marche!” Emmanuel Macron, spiegando come la vittoria di Marine Le Pen del Front National metterebbe a rischio il Paese.

In ballo ci sono le apparenze della Francia, la sua unità, la sua appartenenza all’Unione Europea e il suo posto nel Mondo.

La vittoria dell’estrema destra minaccerebbe la rottura dell’Europa e dividerebbe profondamente la Francia:

Di fronte a questo rischio, io voterò per Emmanuel Macron, che difenderà i valori che uniscono i cittadini francesi in questo momento così importante e serio per la Francia, l’Europa e il Mondo.

A dare pubblicamente il proprio supporto a Macron in queste ore ci hanno pensato già due dei candidati sconfitti nel primo turno di ieri, il repubblicano François Fillon e il socialista Benoît Hamon, mentre Marine Le Pen è già partita all’attacco del suo avversario in vista del dibattito televisivo del 3 maggio prossimo, pochi giorni prima della riapertura dei seggi.