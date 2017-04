Corea Del Nord, sottomarino nucleare USA arriva in Corea Del Sud

Di Daniele Particelli martedì 25 aprile 2017

Oggi la Corea Del Nord celebra l’85esimo anniversario della fondazione del suo esercito.

Nel giorno in cui la Corea Del Nord si appresta a celebrare l’85esimo anniversario della fondazione del suo esercito, gli Stati Uniti hanno fatto arrivare in Corea del Sud il sottomarino a reazione nucleare USS Michigan, pronto ad affiancare la portaerei Carl Vinson in vista di una possibile azione da parte di Pyongyang.

Il sottomarino, dotato di 154 missili Tomahawk, è giunto questa mattina nel porto di Busan.

In questa giornata di celebrazioni, infatti, la Corea Del Nord potrebbe decidere di effettuare nuovi test nucleari o tentare il lancio di nuovi missili dopo quello fallito nei giorni scorsi, anche se il ministro della difesa della Corea Del Sud ha fatto sapere che in queste ore non sono stati notati sviluppi insoliti su quel fronte.

Domani, intanto, il Presidente USA Donald Trump riceverà alla Casa Bianca l’intero Senato degli Stati Uniti per un briefing incentrato proprio sulla Corea Del Nord. Ad affiancare Trump ci saranno anche il segretario di Stato Rex Tillerson e il Segretario della difesa James Mattis.

