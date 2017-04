25 aprile, Mattarella: "Ricordiamo la Resistenza senza rancore"

Di Alessandro Guerra martedì 25 aprile 2017

Il discorso di Mattarella da Carpi, "in una terra che, durante gli anni della dittatura, fu ricca di sentimenti e di fermenti antifascisti"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato oggi a Carpi per le celebrazioni del 72° anniversario della Liberazione.

Il Capo dello Stato ha prima deposto una corona d'alloro al Monumento dei Caduti in piazza dei Martiri, poi ha preso parte alla cerimonia celebrativa che si è tenuta al Teatro Comunale.

Mattarella ha esordito spiegando che "è quanto mai significativo celebrare, quest'anno, l'anniversario della Liberazione qui, a Carpi, in una terra che, durante gli anni della dittatura, fu ricca di sentimenti e di fermenti antifascisti, e che ha, poi, vissuto con intensa partecipazione la guerra partigiana".

Viene ricordata la Resistenza in quella zona: "Nell'Appennino modenese, subito dopo l'8 settembre, si costituirono i primi gruppi di resistenti. Giovani e meno giovani, civili e militari, socialisti, monarchici, comunisti, cattolici, liberali, azionisti, si unirono nella lotta contro l'oppressione. Una scelta che costò un alto tributo di sangue: a cominciare dalla strage di Monchio, Susàno, Costrignano e Savoniero dove la barbara furia degli occupanti tedeschi sterminò, per rappresaglia, 136 civili, compresi bambini in tenerissima età".

Mattarella parla di "Resistenza, dunque, come lotta al nazifascismo, ma anche come embrione della nuova democrazia. Resistenza come primo, essenziale momento per la riconquista della libertà".

Dopo aver ricordato il campo di Fossoli ("uno dei luoghi simbolo, in Italia, di quella violenza che la lucida follia del nazifascismo aveva eretto a sistema"), Mattarella ha sottolineato che "Ancora oggi - senza odio né rancore, ma con partecipazione viva e convinta - ricordiamo quegli eventi così tragici e pieni di valore, senza i quali non vi sarebbe l'Italia libera e democratica, senza i quali non avremmo conosciuto una stagione così duratura e feconda di sviluppo civile, di promozione dei diritti, di pace".