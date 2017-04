25 aprile, Antonio Decaro: dedica a Giusi Nicolini

Di Alessandro Guerra martedì 25 aprile 2017

Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, dedica la giornata a Giusi Nicolini: "sindaco di frontiera, sempre in prima linea per difendere la libertà degli ultimi"

Un riconoscimento simbolico nella giornata della Resistenza: Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, dedica il 25 aprile alla collega Giusi Nicolini.

"Resistere significa andare controcorrente, avere il coraggio di essere un sindaco che non rinuncia ad accogliere, a discutere con i propri concittadini, a contrastare i subdoli tentativi del malaffare di insinuarsi nelle pratiche quotidiane, avere la forza di insegnare che non sempre la strada giusta è quella più breve o la più facile", premette il primo cittadino di Bari nel suo intervento alla cerimonia al Sacrario dei Caduti Oltremare.

Decaro afferma: "Per questo voglio ricordare qui la mia collega sindaca di Lampedusa, Giusi Nicolini, insignita qualche giorno fa del premio Unesco per la pace". E spiega: "A lei, sindaco di frontiera, sempre in prima linea per difendere la libertà degli ultimi, dedico questo 25 aprile, giornata di memoria, di valore civile e di resistenza".

"Oggi ricordiamo il 25 aprile di 72 anni fa, quando la lotta di Liberazione contro il nazifascismo ebbe il suo epilogo con la vittoria contro la barbarie della dittatura e della guerra, quando il sacrificio di decine di migliaia di italiani consentì al Paese una nuova prospettiva di libertà e democrazia. Un sacrificio che racconta ancora oggi la passione civile, il fervore delle idee, l’amore per la nostra Italia, così profondamente colpita, nella sua storia e nel suo orgoglio, in quella stagione buia", ha detto il sindaco di Bari.