Pisapia "avverte" Renzi: "Si rischia la peggiore sconfitta degli ultimi decenni"

Di Alessandro Guerra mercoledì 26 aprile 2017

L'intervista in cui Pisapia fa un appello a Renzi per compattare la sinistra, altrimenti il rischio per il Pd è enorme

"Le elezioni francesi ci ricordano che la sinistra divisa va incontro a un solo destino, la sconfitta". Non usa mezzi termini l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia per tracciare un quadro di quello che potrebbe essere il futuro del centrosinistra in Italia.

Intervistato oggi da Repubblica, Pisapia si rivolge a Matteo Renzi e gli chiede uno sforzo per cercare di unire e non di dividere il fronte del centrosinistra.

Pisapia dice che "a Renzi resta meno di un mese per dare un segnale chiaro, cioè cambiare la legge elettorale e costruire una coalizione". La conseguenza - in caso di mancata azione - sarebbe gravissima: "Il centrosinistra andrà incontro a una sconfitta che definirei generazionale, perché ci vorrà appunto una generazione prima che si possa ricostruire la fiducia e la partecipazione del proprio elettorato".

L'ex sindaco di Milano sottolinea di offrire questo punto di vista da esterno al Partito Democratico: "Non sono iscritto al Pd, sono uno spettatore interessato perché, senza i dem, per l'Italia non c'è un futuro di centrosinistra. Spero che, chiunque sarà il nuovo segretario, non stravolga la storia di un partito che nel tempo è cambiato ma il cui elettorato non ha mai rinnegato il suo essere di sinistra".

Ricorda che "la domanda di unità proviene dalla base" e critica una possibile alleanza con Berlusconi: "Sarebbe innaturale. Mettere insieme qualcosa e il suo opposto non può funzionare".

L'effetto delle larghe intese? "L'equivalente di una sconfitta elettorale: ci vorrebbero anni per riconquistare la fiducia degli elettori".