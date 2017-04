USA, Donald Trump fa marcia indietro (per ora) sui finanziamenti per il muro

Di Daniele Particelli mercoledì 26 aprile 2017

Dalla legge di bilancio che entro venerdì prossimo dovrà ottenere il via libera dal Congresso è stato rimosso ogni riferimento ai fondi necessari per avviare la costruzione del muro.

USA, Donald Trump: “Il muro arriverà prima del previsto” "Stiamo costruendo il muro. Anzi, cominceremo molto presto. Siamo già molto molto avanti sulla tabella di marcia".

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha precisato via Twitter una manciata di ore fa di non aver cambiato idea sulla costruzione del muro al confine col Messico - “sarà costruito e aiuterà a fermare la droga e il traffico di esseri umani” - ma il finanziamento dello stesso è ancora in alto mare.

Dalla legge di bilancio che entro venerdì prossimo dovrà ottenere il via libera dal Congresso è stato rimosso ogni riferimento ai fondi necessari per avviare la costruzione del muro, un doveroso passo indietro per riuscire ad ottenere il voto dei democratici e scongiurare così il blocco delle attività amministrative, come accaduto già nel 2013.

Per il momento, quindi, la costruzione del muro è ancora senza finanziamenti e se è vero che Trump continua a sostenere che alla fine sarà il Messico a pagare, è altrettanto vero che gli Stati Uniti dovranno trovare i fondi per riuscire a completarne la costruzione e, solo in seguito, tentare la folle strada del chiedere il rimborso al Messico.

Trump continua a sostenere che riuscirà in questa poco credibile e inutile impresa e che proverà a ottenere i fondi entro la fine del 2017.