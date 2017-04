Emiliano: "Per un'eventuale coalizione sì a M5S, no a Forza Italia"

Di Alessandro Guerra mercoledì 26 aprile 2017

Michele Emiliano apre a una coalizione con il M5S in un ipotetico governo "di salute pubblica"

Coalizione con il Movimento 5 Stelle sì, con Forza Italia no. È questa la netta opinione di Michele Emiliano, uno dei tre candidati alle primarie del Partito Democratico.

Nel corso di un videoforum su Repubblica, il presidente della Regione Puglia ha affrontato il tema di possibili coalizioni.

Prima, Emiliano ha sconsigliato al Pd il "fronte contro fronte" con il Movimento 5 Stelle: "Renzi non tiene conto che hanno delle carte devastanti. Il M5S farà la campagna elettorale col filmato del presidente del consiglio che alla Camera annuncia di dimettersi se non passa la legge elettorale... è chiaro che così non ci sarebbe partita".

Sulla coalizione: "Potrebbe essere necessario laddove non si riuscisse a cambiare la legge elettorale, con la necessità di un governo di salute pubblica, allora bisogna condividere dieci punti di governo con chi ci sta".

Emiliano aggiunge: "Berlusconi è un'alternativa secca rispetto a noi, il M5S no". Dunque, chiede Giannini, sceglierebbe il M5S? "Non c'è dubbio. Nel Movimento 5 Stelle ci sono milioni di voti della sinistra che ci siamo lasciati scappare".