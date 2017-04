USA, Donald Trump: “Un grande conflitto con la Corea Del Nord è possibile”

Di Daniele Particelli venerdì 28 aprile 2017

"C’è la possibilità che finiremo con l’avere un grande grande conflitto con la Corea Del Nord. Assolutamente".

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della delicata situazione con la Corea Del Nord e lo ha fatto nel corso di un’intervista concessa a Reuters in occasione dei suoi primi 100 giorni di Presidenza.

Trump ha precisato che una guerra con la Corea Del Nord è possibile, anche se c’è ancora la speranza di risolvere tutto per vie diplomatiche:

C’è la possibilità che finiremo con l’avere un grande grande conflitto con la Corea Del Nord. Assolutamente. Vorremmo risolvere le cose diplomaticamente, ma è davvero difficile.

Il Presidente USA ha riferito che, pur non volendo togliere l’opzione militare dal tavolo, sta preparando una serie di nuove sanzioni economiche con cui colpire Pyongyang, come suggerito dalla Cina nel caso in cui la Corea Del Nord decida di continuare i test nucleari.

Nel corso della stessa intervista, Trump ha elogiato a più riprese il presidente cinese Xi Jinping:

É un uomo molto buono e ho avuto la possibilità di conoscerlo bene. Ama la Cina e ama il popolo cinese. So che vorrebbe essere in grado di fare qualcosa, ma forse è possibile che non possa farlo.

A proposito del leader nordcoreano Kim Jong-un:

Aveva 27 anni, suo padre è morto e ha preso il controllo del regime. Potete dire quello che volete, ma non è così facile, specialmente a quell’età. Non gli davo molto credito, spero sia una persona razionale.

Via | Reuters