Enrico Letta: "Migranti, parole sconsiderate di Di Maio". Il ricordo della tragedia dell'ottobre 2013

Di Alessandro Guerra venerdì 28 aprile 2017

Enrico Letta commenta le parole di Luigi Di Maio sulla gestione dell'emergenza migranti

"Parole sconsiderate": così l'ex premier Enrico Letta commenta le parole del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio sulla gestione dell'emergenza migranti e sui "taxi del Mediterraneo".

Intervistato oggi da Repubblica, Letta analizza non solo le recenti polemiche ma ricorda anche uno dei momenti più drammatici degli ultimi anni: il naufragio a Lampedusa del 3 ottobre 2013 (video in alto).

"Ricordo il naufragio del 2013 a Lampedusa, non c'erano abbastanza bare per i 366 corpi recuperati. Ricordo le facce dei sopravvissuti, i feretri bianchi dei bambini", racconta Letta. Un ricordo che stride con le parole ascoltate in questi giorni: "La cosa che mi fa rizzare la pelle è lo scarto tra l'uso della parola taxi e la disperazione che ho visto sui volti dei migranti", spiega.

Letta difende anche oggi la missione Mare Nostrum: "Fu definita un fattore attrattivo, e invece, da quando è stata chiusa, gli sbarchi sono triplicati e sono aumentati i morti in mare".

Tornando alle polemiche di questi giorni, Letta dice questo delle dichiarazioni di Di Maio: "Sconsiderate, come se stessimo parlando di persone che chiamano il 3570. È una terminologia riprovevole, che mostra l'inadeguatezza di chi si dice pronto a governare. Ma fa parte di una precisa strategia". L'ex premier spiega il suo concetto: "I 5 stelle hanno deciso di solleticare le paure e l'istinto anti-immigrazione degli italiani distinguendosi da Salvini, ma ponendosi sullo stesso livello. Un gioco sporco. Mentre se la prendono con la gente che lucra sull'immigrazione, il messaggio subliminale è: 'Con noi non ci sarà il buonismo della sinistra, faremo la faccia dura'".

L'analisi nei confronti delle mosse del M5S è durissima: "Dietro la parola taxi c'è il totale disprezzo di quel che avviene davvero".