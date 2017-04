Primarie Pd 2017, i risultati

Di Alessandro Guerra domenica 30 aprile 2017

20.15 Ancora persone in fila nei seggi di Roma.

19.55 Si chiudono i seggi delle primarie del Partito Democratico: gli elettori si sono potuti recati alle urne oggi dalle 8 alle 20, dovendo scegliere tra Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano. Il primo risultato è quello relativo all'affluenza: scongiurato il rischio di una bassa partecipazione.

Nei prossimi aggiornamenti di questo articolo i risultati delle Primarie del Pd 2017.

I numeri comunicati dall'organizzazione del PD, in relazione all'affluenza, sono abbastanza soddisfacenti, viste le premesse di uno scarso interesse dei cittadini nei confronti di queste primarie: alle 17.00, ora del secondo rilevamento, l'affluenza ai seggi era di 1.493.751 cittadini.

Già dal rilevamento delle 12 gli organizzatori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, vista l'affluenza parziale che faceva segnare quota 701.373 cittadini. La Commissione Pd per il Congresso ringraziava "per questa straordinaria partecipazione che siamo certi si rafforzerà nelle prossime ore. Grazie agli oltre 80 mila volontari che rendono possibile questo importantissimo evento democratico".

Matteo Renzi ha votato a Pontassieve, dove aveva detto: "Oggi è davvero una grande giornata, una grande festa per la democrazia. Saranno davvero tantissime le persone che andranno e che sono già andate a votare. C'è la gioia per il Pd per aver dato questa straordinaria opportunità di decidere, e non lasciarla agli addetti ai lavori".

Andrea Orlando aveva dichiarato così in sede di voto, a La Spezia: "Per me un buon risultato sarebbe già una buona affluenza al voto. Ma voglio vincere".

Michele Emiliano si è recato al voto nel giorno in cui ha recuperato dal suo infortunio: "Questo è il primo giorno nel quale faccio a meno della carrozzella, quindi è di buon auspicio", aveva detto.

Ci sono stati gravi problemi al voto in due comuni: a Gela, in Sicilia, il voto è stato sospeso perché alcuni attivisti sono giunti al seggio con schede già votate; a Nardò, in Puglia, il Pd ha sospeso le elezioni a causa di "una massiccia presenza di esponenti della destra appartenenti all'amministrazione comunale".